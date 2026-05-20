مركز «أداء» ينظم ورشة عمل تشاركية للأجهزة العامة حول منهجية قياس تجربة المستفيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ورشة عمل تشاركية مع عدد من الأجهزة العامة، بعنوان «ورشة العمل التشاركية مع الأجهزة العامة حول منهجية قياس تجربة المستفيد»، وذلك بمشاركة أكثر من 30 مستفيدا يمثلون أكثر من 10 جهات حكومية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير أعمال القياس وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وهدفت الورشة إلى مناقشة أبرز الفجوات والتحديات وفرص التحسين المرتبطة بتطبيق منهجية قياس تجربة المستفيد، إلى جانب الاستفادة من مرئيات ومقترحات الجهات الحكومية المشاركة بما يسهم في تطوير المنهجية وتعزيز كفاءة تطبيقها.

وتناولت الورشة عددا من المحاور المتعلقة بقياس تجربة المستفيد، شملت استعراض أبرز الممارسات والتحديات التشغيلية، إضافة إلى فتح المجال للنقاش التشاركي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم توحيد المفاهيم ورفع جودة مخرجات القياس.

وأكد المركز أن هذه الورشة تأتي ضمن جهوده الرامية إلى دعم التحسين المستمر للخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة القياس والتطوير المبني على تجربة المستفيد، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الأداء الحكومي.