شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج تواصل قياس تجربة ضيوف الرحمن عبر منظومة ميدانية ورقمية متكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الحج والعمرة تنفيذ أعمال قياس تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة ميدانية ورقمية تهدف لقراءة تجربة الحاج في مختلف مراحل الرحلة، وتحويل الملاحظات إلى مؤشرات تشغيلية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وبلغ عدد الزيارات الميدانية لتقييم جودة الخدمات وقياس الرضا أكثر من 1800 زيارة ميدانية، فيما تجاوز عدد مراكز الضيافة التي تمت تغطيتها لقياس رضا الحجاج 457 مركزا، في حين بلغ عدد الزيارات لتجربة «الضيف الخفي» 347 زيارة، التي تعد إحدى أدوات قياس رضا ضيوف الرحمن.

وتنفذ الوزارة أعمال القياس عبر 7 أدوات قياس متنوعة، تشمل المقابلات الميدانية، وتطبيق «نسك»، والاتصال الهاتفي، إضافة إلى الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج الضيف الخفي، بما يتيح الوصول إلى شرائح متعددة من ضيوف الرحمن، ورصد تجربتهم من أكثر من قناة.