«تقييم» تطلق خدمة «تقدير الالكتروني» في موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، ممثلة بمنظومة تقدير، عن إطلاق خدمة «تقدير الالكتروني» خلال موسم الحج 1447هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتقدير أضرار المركبات الناجمة عن الحوادث البسيطة بشكل الكتروني ميسر دون الحاجة لزيارة مركز التقدير.

وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع «شركة نجم لخدمات التأمين» لمباشرة الحوادث، حيث تهدف الخدمة إلى تخفيف الازدحام المروري، وتسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على الحجاج، وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر خطوات ميسرة تمكن المتضرر من الاستفادة من خدمة «تقدير الالكتروني» من موقع الحادث وبمساعدة من مباشر الحادث، دون الحاجة لزيارة مركز تقدير، واستلام تقرير التقدير خلال ساعتين فقط من اكتمال المتطلبات. وتعد هذه المبادرة امتدادا لجهود «تقييم» في تسخير التقنيات الحديثة لمنظومة تقدير، وتعزيز جودة الخدمات وتقديم حلول مرنة تتماشى مع متطلبات المرحلة وظروف المواسم الاستثنائية مثل موسم الحج، وبهدف دعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للخدمات.

ونوهت «تقييم» باستمرار عمل مراكز «تقدير» في جميع مناطق المملكة كما هو معتاد، مشيرة إلى أن الخدمات الالكترونية ستكون متاحة على مدار الساعة في مراكز تقدير مكة المكرمة والمدينة المنورة طيلة موسم الحج، ويمكن الاستفادة من خدمة تقدير الالكتروني بالدخول إلى موقع تقدير الرسمي: https://taqdeer.sa.