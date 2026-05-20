مدينة الحجاج بحائل تواصل استقبال ضيوف الرحمن بمنظومة خدمية متكاملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مدينة الحجاج في منطقة حائل استقبال ضيوف الرحمن أثناء مرورهم عبر المنطقة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم.

ويشارك في أعمال مدينة الحجاج عدد من الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، إلى جانب أكثر من 500 متطوع ومتطوعة، يعملون بشكل متكامل لتقديم الخدمات الصحية والتنظيمية والتوعوية والإرشادية، بما يسهم في توفير أجواء مريحة للحجاج أثناء مرورهم بالمنطقة.

وأعرب عدد من ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما وجدوه من حسن استقبال، وانسيابية في الإجراءات، وجودة في الخدمات المقدمة بمدينة الحجاج في حائل، مؤكدين أن ما لمسوه يعكس اهتمام المملكة وحرصها على خدمة الحجاج وتيسير رحلتهم منذ لحظة وصولهم وحتى مواصلة طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجهود امتدادا للعناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة - أيدها الله - بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لضمان راحتهم وسلامتهم.