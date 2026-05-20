«سدايا» تبرز جهودها في دعم البنية التقنية لمنظومة الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في فعاليات منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة، خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2026م، مستعرضة جهودها في دعم البنية التقنية لمنظومة الحج عبر حزمة من المنصات والأنظمة الرقمية المتكاملة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وعرفت «سدايا» خلال المنتدى بجهودها المناطة بها عبر المنصات الرقمية والأنظمة الذكية التي تم تطويرها وإدارتها بكفاءة وطنية، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة لضيوف الرحمن، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطويع التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام لينعموا برحلة إيمانية يحفها الأمان والطمأنينة.

وتشمل هذه الجهود أبرز الحلول التقنية التي تقدمها «سدايا» عبر الخدمات والمنصات الرقمية التي توظفها لدعم الجهات الحكومية وتيسير رحلة ضيوف الرحمن عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب دعمها لمبادرة وزارة الداخلية «طريق مكة»، التي تنفذ بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية عبر 17 منفذا في 10 دول، فضلا عن استعراض الخدمات الرقمية التي يقدمها التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» لخدمة ضيوف الرحمن.