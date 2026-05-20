«الساعة الذكية الطبية».. ابتكار رقمي من تجمع مكة الصحي يعزز متابعة المرضى عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل تجمع مكة المكرمة الصحي تعزيز ريادته في التحول الرقمي الصحي، عبر مبادرة «الساعة الذكية الطبية» التي تنفذها مدينة الملك عبدالله الطبية ضمن منظومة الرعاية الصحية الافتراضية؛ بهدف تطوير جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة المتابعة الطبية للمرضى عن بعد، لا سيما مرضى القلب والحالات عالية الخطورة.

وترتبط المبادرة بمستشفى مكة الافتراضي، أحد فروع مستشفى صحة الافتراضي بالرياض، حيث تعتمد على تزويد المرضى بساعات ذكية وتقنيات قابلة للارتداء مرتبطة بمنظومة رقمية متكاملة، تتيح نقل المؤشرات الحيوية بشكل لحظي إلى الفرق الطبية المختصة، بما يمكن من سرعة التدخل الطبي عند الحاجة.

وأوضح وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن مبادرة «الساعة الذكية الطبية» تمثل نموذجا متقدما للخدمات الصحية الرقمية والافتراضية، وتعكس توظيف التقنيات الذكية في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة متابعة المرضى خارج أسوار المستشفيات.

وتراقب التقنية عددا من المؤشرات الحيوية المهمة، تشمل نبضات القلب، وتخطيط القلب ECG، ونسبة الأكسجين في الدم، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، إلى جانب متابعة النشاط الحركي والحالة العامة للمريض، حيث ترسل البيانات مباشرة إلى غرف المراقبة الرقمية والكوادر الطبية المختصة لمتابعتها بشكل مستمر.

ولا تقتصر المنظومة على الساعة الذكية فحسب، بل تشمل أجهزة منزلية مساندة مثل أجهزة قياس الضغط والوزن الذكي، إضافة إلى أنظمة تنبيه فورية عند ظهور أي مؤشرات خطورة، مع متابعة مستمرة من فرق طبية وتمريضية متخصصة، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى التنويم الطويل ورفع كفاءة الرعاية الوقائية والاستباقية.

وتستخدم الخدمة بشكل خاص مع مرضى قصور عضلة القلب، ومرضى ما بعد العمليات القلبية، والحالات القلبية عالية الخطورة، وأسهمت خلال موسم الحج في دعم المرضى وتمكينهم من أداء المناسك براحة وطمأنينة، عبر الاكتشاف المبكر لأي تدهور صحي وسرعة التدخل الطبي، في خطوة تعكس توجه التجمع نحو تطوير خدمات صحية ذكية ومبتكرة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي.