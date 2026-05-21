سعودية تحوّل سؤالًا بسيطًا إلى ابتكار وطني يخدم ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الحلول الذكية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، تبرز قصة المبتكرة السعودية بدريّة الزهراني—أخصائية نفسية ومستشارة أسرية—التي استطاعت تحويل تجربة شخصية إلى مشروع يحمل طموحًا وطنيًا، ورؤية مستقبلية تتماشى مع توجهات المملكة في خدمة الحاج.

بدأت الحكاية خلال أداء العمرة، حين واجهت الزهراني لحظة تعب وسط ازدحام الطواف، ولم تستطع بسهولة إيصال صوتها وطلب المساعدة. هذه التجربة البسيطة فتحت أمامها سؤالًا مختلفًا:

كيف يمكن للحاج أن يتلقى تنبيهًا قبل الوصول إلى مرحلة الخطر؟ وكيف يمكن للفرق الصحية الوصول للحالات سريعًا؟

بهذا السؤال انطلقت رحلة الابتكار، لتعمل الزهراني على تطوير نموذج أولي لمظلة ذكية أسمتها “ظليل”، مستوحية اسمها من قوله تعالى: “ظلٍّ ظليل”.

الفكرة لم تكن مجرد أداة تُستخدم للحماية من الشمس، بل منظومة وقائية تُسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري، أحد أبرز تحديات الحج.

المظلة مزوّدة بمستشعر يقيس حرارة الجو المحيط بشكل مستمر، ويصدر تنبيهًا بصريًا عند وصول الحرارة لمستوى خطير، معتمدة في تشغيلها على ألواح طاقة شمسية تجعلها ذاتية العمل دون الحاجة لأي مصدر طاقة خارجي.

كما تمتلك قابلية الربط مستقبلاً مع المنصات الرقمية والتطبيقات التي تخدم الحاج بعدة لغات، لتقدم إرشادات وتنبيهات ميدانية دقيقة.

وقد وصلت “ظليل” إلى التصفيات النهائية في هاكاثون الحج العالمي بالتعاون مع Guinness World Records، مما منح الفكرة دفعة قوية، ورسّخ ثقة مبتكرتها بأنها تقف أمام حل قابل للتطبيق على نطاق واسع.

تقول بدريّة:

“طموحي اليوم أن تتحول ظليل إلى مشروع وطني يُطبّق على أرض الواقع في موسم الحج القادم... أن تكون جزءًا من منظومة الحماية الأساسية لضيوف الرحمن، وتساهم بفاعلية في تقليل حالات الإجهاد الحراري.”

وتؤكد أن الابتكار يأتي منسجمًا مع رؤية المملكة 2030 التي تركّز على تحسين جودة رحلة الحاج، وتمكين الحلول التقنية، ودعم مبادرات الطاقة المتجددة.

كما ترى أن دورها المهني كمختصة نفسية شكّل أساسًا حساسًا لفهم احتياجات الحاج، والتعامل مع البعد الإنساني قبل التقني في تصميم الفكرة.

وتضيف في ختام حديثها:

“أؤمن أن أثرنا الحقيقي يبدأ عندما تتحول أفكارنا إلى أدوات تخدم غيرنا... وأن الابتكار ما هو إلا طريقة نرى فيها الاحتياج بوضوح، ونجيب عليه بسؤال بسيط: ماذا لو؟