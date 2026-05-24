"المكبريّة" في المسجد الحرام.. صوتٌ يصدح ويتردد صداه بين جنبات البيت العتيق

و"المكبريّة" هي موقع مخصص داخل المسجد الحرام لرفع الأذان والترديد خلف أئمة المسجد الحرام في التكبير والركوع والسجود والتسليم والعديد من النداءات المرتبطة بعدد من الشعائر الدينية.

وارتبط وجودها تاريخيًا بنقل صوت الإمام إلى المصلين قبل ظهور التقنيات الصوتية الحديثة، ولا تزال تحتفظ حتى يومنا هذا بحضورها الروحاني والرمزي ضمن منظومة الأذان والتكبير في الحرم المكي الشريف.

ويبرز دور "المكبريّة" جليًا خلال المواسم الدينية، لا سيما في أيام الحج والعشر من ذي الحجة، حيث تتعالى منها التكبيرات في أرجاء المسجد الحرام بصوت مهيب يتردد صداه بين جنبات البيت العتيق، في مشهد يجسد وحدة المسلمين واجتماعهم على تعظيم شعائر الله.

وحظيت "المكبريّة" عبر العقود بمراحل تطوير متواصلة ضمن التوسعات السعودية المتعاقبة للمسجد الحرام، مع الحرص التام على صون قيمتها التاريخية والوجدانية، وربطها بأحدث الأنظمة الصوتية والتقنيات الهندسية التي تضمن إيصال التكبيرات والأذان بجودة عالية إلى ملايين المصلين والزوار.

وتجسد المكبريّة جانبًا من الإرث المعماري والوظيفي للمساجد الكبرى في العالم الإسلامي؛ إذ اقترن وجودها بتنظيم الشعائر ورفع الأذان والتكبيرات قبل العصر التقني، لتتحول مع تطور الوسائل الحديثة إلى رمز يحافظ على حضوره التاريخي والروحاني داخل المسجد الحرام.

وتواصل الجهات المعنية بشؤون الحرمين الشريفين جهودها الحثيثة في العناية بمنظومة الصوتيات والأذان والتكبير، بما يعزز الأجواء الإيمانية داخل المسجد الحرام، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

0127 19:27 ت م NNNN السعودية - بواسطة أيمن الوشواش

