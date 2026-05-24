شكرا لقرائتكم خبر مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد اليوم الإيجاز الصحفي الأول لموسم حج 1447هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج.
ومن المقرر أن يستضيف الإيجاز الصحفي في الأيام القادمة عددًا من المتحدثين الرسميين لوزارات الداخلية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية؛ لاستعراض مستجدات أعمالها وجهودها.
وسيعقد الإيجاز الساعة 7:30 مساءً، ويبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة MBC شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد اليوم الإيجاز الصحفي الأول لموسم حج 1447هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.