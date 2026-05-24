مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام يعقد اليوم الإيجاز الصحفي الأول لموسم حج 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام اليوم، الإيجاز الصحفي الأول الخاص بموسم حج هذا العام 1447هـ، بمشاركة كلٍ من: المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن بن محسن مجرشي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النعيمي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل.

ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج.

ومن المقرر أن يستضيف الإيجاز الصحفي في الأيام القادمة عددًا من المتحدثين الرسميين لوزارات الداخلية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية؛ لاستعراض مستجدات أعمالها وجهودها.

وسيعقد الإيجاز الساعة 7:30 مساءً، ويبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة MBC شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.