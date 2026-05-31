الجامعات السعودية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض نافسا الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الجامعات السعودية مشاركتها في مؤتمر ومعرض «نافسا» العالمي 2026، الذي استضافته مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، بحضور أكاديمي ومؤسسي عكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها قطاع التعليم الجامعي السعودي، والدور المتنامي للمملكة في صياغة مسارات التعاون الأكاديمي الدولي وتعزيز الشراكات المعرفية العابرة للحدود.

وجاءت مشاركة المملكة عبر برنامج علمي وتفاعلي متكامل، تضمن عددا من ورش العمل والجلسات التعريفية بمشاركة ممثلين من 20 جامعة سعودية، استعرضت خلالها المبادرات الوطنية الرامية إلى ترسيخ المملكة وجهة تعليمية عالمية جاذبة، وفي مقدمتها منصة «ادرس في السعودية»، والتأشيرة التعليمية، ومبادرات الابتعاث الدولية، إلى جانب البرامج المعززة لجودة الحياة الجامعية وتجربة الطلبة الدوليين داخل مؤسسات التعليم العالي السعودية. وسلطت الجلسات الضوء على ما تشهده منظومة التعليم الجامعي في المملكة من تحولات نوعية وتطوير مستدام في البيئة الأكاديمية والخدمات التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تنافسية الجامعات السعودية وحضورها في المشهد الأكاديمي العالمي.

وعكست المشاركة السعودية التزام المملكة بتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، وتعزيز التكامل المعرفي مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة، وتبادل الخبرات، واستقطاب الكفاءات والطلبة الدوليين، في ظل ما يشهده قطاع التعليم من دعم وتمكين غير مسبوقين.

وأكدت مشاركة المملكة في «نافسا 2026» ما تحظى به الجامعات السعودية من حضور دولي متقدم وثقة متنامية على الساحة التعليمية العالمية، بوصفها شريكا فاعلا في تطوير التعليم العالي وصناعة مستقبل المعرفة والابتكار.