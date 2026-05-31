«الجيومكانية» ترعى وتشارك في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمساحين

- بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة - ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية - كراع ماسي في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمساحين (FIG 2026)، المقام في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة 24 - 29 مايو 2026م؛ امتدادا لسعي «الجيومكانية» الحثيث لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي وتمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلّق باختصاصاتها المرتبطة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة - ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية - كراع ماسي في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمساحين (FIG 2026)، المقام في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة 24 - 29 مايو 2026م؛ امتدادا لسعي «الجيومكانية» الحثيث لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي وتمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلّق باختصاصاتها المرتبطة بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة. وتضمّنت مشاركة «الجيومكانية» في المؤتمر حضورا علميا مميزا يأتي انعكاسا لتقدم المملكة في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال الأوراق العلمية والعروض التخصصية التي تناوب على تقديمها المهندسون نايف الجهني، وسعد القرني، وغازي القحطاني، وسعد القحطاني، التي تناولت في مجموعها تجربة المملكة المتقدمة في تحفيز الابتكار الجيومكاني وخلق الحلول الجيومكانية الذكية والتطبيقات الحديثة والتقنيات الجيومكانية الناشئة، وأثرها في دعم وتمكين مختلف القطاعات والمجالات والمشروعات التنموية وصناعة القرارات الذكية.

