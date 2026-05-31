ضبط (8090) مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 / 12 / 1447هـ الموافق 21/ 5 / 2026م إلى 10 / 12 / 1447هـ الموافق 27 / 5 / 2026م، عن النتائج التالية:أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 8090 مخالفا، منهم 4266 مخالفا لنظام الإقامة، و2653 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1176 شخصا 25% منهم يمنيو الجنسية، و68% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 07%، كما تم ضبط 71 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 13 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21,685 وافدا مخالفا، منهم 20,512 رجلا، و1173 امرأة.

خامسا: تم إحالة 14,484 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 572 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7466 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.