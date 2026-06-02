7.2 ملايين رسالة توعوية بثتها «الشؤون الإسلامية» حتى 14 ذو الحجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، إحصائية منجزات برامجها التوعوية والإرشادية المنفذة خلال الفترة من بداية ذي القعدة حتى 14 من ذي الحجة 1447هـ، ضمن خطتها الشاملة لتوعية ضيوف الرحمن وتعزيز الوعي الشرعي لديهم خلال موسم الحج.

وأظهرت الإحصائية تنفيذ أكثر من 145,009 مناشط دعوية وتوعوية تنوعت بين الكلمات الإرشادية، والدروس العلمية، والمحاضرات، والإجابة عن استفسارات السائلين، وذلك عبر الدعاة المشاركين في برامج التوعية الإسلامية بمختلف مواقع الحج.

وفي جانب الخدمات الإرشادية المباشرة، استقبل الهاتف المجاني الموحد للتوعية الإسلامية 8002451000 أكثر من 602,959 اتصالا، للإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم بعدة لغات.

كما بثّت الشاشات الالكترونية التابعة للوزارة أكثر من 7,299,200 رسالة توعوية وإرشادية متعددة اللغات، تضمنت أحكام المناسك والتوجيهات الشرعية والرسائل الإرشادية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الحجاج. وفي جانب الرسائل التوعوية المباشرة، أرسلت الوزارة أكثر من 67,084,586 رسالة نصية إلى هواتف الحجاج، اشتملت على رسائل توعوية وإرشادية وتوجيهية تتعلق بأحكام الحج والمناسك والتعليمات المنظمة؛ مما يعزز من وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من ضيوف الرحمن.