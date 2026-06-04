شكرا لقرائتكم خبر جبال الحشر في جازان.. موئل طبيعي يزخر بتنوع الكائنات الحية وثراء الطيور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد جبال الحشر في منطقة جازان إحدى أبرز البيئات الجبلية في جنوب غرب المملكة، وتندرج ضمن امتدادات سلسلة جبال السروات، حيث تتراوح ارتفاعاتها في نطاقات جبلية متعددة قد تتجاوز في بعض القمم نحو 2000 م فوق سطح البحر، مما أسهم في تكوين بيئات مناخية ونباتية متدرجة، انعكست بشكل مباشر على تنوع الحياة الفطرية وثراء الغطاء الحيوي بالمنطقة.

وأشارت المشاهدات البيئية في هذه الجبال إلى وجود تنوع واضح في الكائنات البرية، من أبرزها الكوبرا العربية التي تنتشر في البيئات الصخرية وتتكيف مع الظروف الجبلية القاسية، والثعلب الأحمر العربي الذي يتواجد في السفوح والمناطق المفتوحة ويعتمد على الصيد الليلي ضمن نطاقات واسعة قد تمتد لعدة كيلومترات بحثا عن الغذاء، كما تسجل المنطقة وجود طائر العقاب بوصفه من الطيور الجارحة التي تعتمد على المرتفعات العالية التي قد تتجاوز 1500 م فوق سطح البحر في عمليات التحليق ورصد الفرائس، إضافة إلى طائر الرفراف رمادي الرأس الذي يرتبط وجوده بالمجاري المائية والينابيع الموسمية، ويعد مؤشرا بيئيا على جودة النظم المائية.

وأسهمت النباتات والأشجار المحلية في دعم هذا التنوع الحيوي بشكل مباشر، حيث تنتشر نباتات وأشجار مثل العرعر البري والسدر والطلح في عدد من نطاقات الجبال، إلى جانب نباتات موسمية تنمو خلال فترات الأمطار.