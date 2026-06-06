شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعرض مبادراته في «كتاب كوالالمبور 2026 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في جناح المملكة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، مستعرضا مشروعاته ومبادراته في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميا.

وأتاح الركن للزوار الاطلاع على برامج المجمع في تعليم العربية للناطقين بغيرها، ومبادراته في التأهيل اللغوي، وجهوده في تطوير المحتوى الرقمي العربي ومعالجة اللغة حاسوبيا.

ومن أبرز ما يعرضه المجمع «معجم الرياض» الذي يوثق المفردات العربية المعاصرة، وبرنامج «الانغماس اللغوي» لتطوير مهارات متعلمي العربية، واختبار «همزة» لقياس الكفاءة اللغوية وفق معايير علمية حديثة، فضلا عن منصة «أهلا وسهلا» الموجهة لتعليم العربية للناطقين بغيرها عبر محتوى تفاعلي.

وشهد الركن تفاعل المهتمين باللغة والثقافة العربية، في إطار الحضور السعودي الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة طوال أيام المعرض بالعاصمة الماليزية.