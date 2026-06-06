شكرا لقرائتكم خبر «بينالي الدرعية» يفتح أبواب الإبداع للصغار بفعالية «عالم التدوير العجيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتحت مؤسسة بينالي الدرعية يوم الخميس أبواب «عالم التدوير العجيب»، في فعالية أخيرة ستتحول بها إحدى قاعات البينالي إلى مساحة نابضة بالحياة والخيال، لتمنح الأطفال فرصة اكتشاف استخدامات جديدة للمواد التي شكلت المعرض، وذلك قبل ختام النسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026.

وتقام الفعالية خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الحالي في حي جاكس، ضمن برنامج أستوديو الشباب، حيث يعاد تخيل المواد المستخدمة في البينالي لتصبح ممالك ورقية، وشخصيات خيالية، وعروض دمى، وساحات للرسم، وعربات متجولة تنبض بالإبداع والمرح.

وعبر هذه الفعالية، ينطلق الأطفال في رحلة من الاكتشاف والابتكار بين مجموعة من المحطات التفاعلية التي تتيح لهم التنقل بحرية بين الأنشطة والعروض والتجارب الفنية العملية.

ففي «بوابة العجائب»، يشارك الأطفال في نسج عمل تركيبي جماعي متنام من الأقمشة الملونة، حيث تتحول الشرائط تدريجيا إلى جدار منسوج من ألف حكاية بإشراف الفنانة نور علوان.

أما تحت «الخيمة الكبرى»، تشرف نورحوراني على ورشة «عالم المهرج الصغير»، التي تدعو الأطفال إلى استكشاف فنون الأداء والحركة والتعبير المسرحي من خلال الخيال والارتجال، فيما تستضيف الخيمة عروضا يومية لمسرحيتي الجداء الثلاثة، والراعي والذئب، من تقديم «كان ياما كان».

وفي «مصنع العجائب»، تنبض المواد المعاد تدويرها بإمكانات جديدة، حيث يصنع الأطفال شخصيات خيالية، ودمى متحركة، وألعابا خشبية، وعوالم مصغرة، ومدنا ورقية تنمو وتتشكل على مدار أيام الفعالية.