شكرا لقرائتكم خبر بيت الثقافة بجازان ونادي «حرف» ينظمان ورشا متخصصة في فنون الخزف والحرق والتزجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بجازان، بالشراكة مع نادي «حِرف» الثقافي، ورشا فنية متخصصة في فنون الخزف، ضمن برامجهما الهادفة إلى تنمية المهارات الإبداعية، وتعزيز حضور الحرف اليدوية بوصفها جزءا من الموروث الثقافي والفني في المنطقة. وتضمنت الورش التدريبية برامج تطبيقية في «الحرق والتزجيج في فن الخزف»، استعرضت مراحل الحرق وأنواع الطلاءات الزجاجية وآليات توظيفها لإنتاج تأثيرات لونية متنوعة على القطع الخزفية. وشهدت الورش تجارب عملية مباشرة أتاحت للمشاركين تنفيذ أعمال خزفية بإشراف فني متخصص، بدءا من تشكيل القطع ومعالجتها، مرورا بمرحلة الحرق، وصولا إلى تطبيق تقنيات التزجيج التي تكسب الأعمال الخزفية أبعادا جمالية ووظيفية، بما يعزز فهم المشاركين لهذا الفن الحِرَفي ويمنحهم تجربة متكاملة في مراحله المختلفة.

وأوضح المدرب يحيى حكمي أن الورش جاءت استكمالا لورش سابقة تناولت أساسيات التشكيل اليدوي، واستخدام الدولاب الخزفي، والتجفيف والتشطيب، وتسعى إلى تقديم حرفة الخزف بأساليب تعليمية حديثة، وإبراز الإمكانات الجمالية التي تحملها الخامات الطبيعية، مشيرا إلى أن الحرف اليدوية تمثل مساحة للإبداع والتعبير الفني، فضلا عن دورها في حفظ المعرفة التقليدية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

وتأتي هذه البرامج ضمن الحراك الثقافي والفني الذي يشهده بيت الثقافة بجازان، بالتعاون مع نادي «حِرف»، لتعزيز حضور الفنون التطبيقية والحرف اليدوية في المشهد المجتمعي، وإتاحة مساحات تفاعلية للمهتمين بالفنون، بما يسهم في إعادة تقديم الحرف التقليدية برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار.