«الجوازات»: البوابات الالكترونية خدمة ذاتية لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم المديرية العامة للجوازات، تقنياتها الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر جميع المنافذ الدولية (البرية، والجوية، والبحرية)، ومن بينها البوابات الالكترونية في المطارات الدولية. وتتيح تقنية البوابات الالكترونية (E-gates) في المطارات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن «ذاتيا» من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوان معدودة، مما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات. وتأتي تقنية البوابات الالكترونية ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار وتحسين الخدمات في المنافذ الحيوية.

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