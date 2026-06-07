شكرا لقرائتكم خبر طريق الواجهة البحرية بجيزان.. أيقونة عصرية تعزز المشهد السياحي وتستقطب الأهالي والزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمضي منطقة جازان في تعزيز مكانتها وجهة تنموية وسياحية متنامية، في ظل ما تشهده من مشروعات نوعية أسهمت في تطوير الواجهات البحرية والمرافق العامة والمساحات المفتوحة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر ومقوماتها الطبيعية المتنوعة، بما انعكس على إثراء المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، وتعزيز جاذبية المنطقة للسكان والزوار على حد سواء.

ويعد طريق الواجهة البحرية بمدينة جيزان، الذي نفذته أمانة جازان، أحد أبرز المشروعات الحضرية والسياحية التي أسهمت في إثراء المشهد العمراني وتعزيز جاذبية المدينة، إذ أصبح أيقونة عصرية تستقطب الأهالي والزوار على مدار العام، ويجسد ما تشهده جيزان من تطور متواصل في البنية التحتية والمرافق الترفيهية، من خلال ما يضمه من مرافق حديثة وخدمات متكاملة وإطلالات بحرية مفتوحة أسهمت في ترسيخ مكانة الواجهة البحرية بوصفها إحدى أبرز المقاصد السياحية والترفيهية بالمدينة.

ويمتد طريق الواجهة البحرية بطول 2.1 كلم على ساحل البحر الأحمر، ويحتضن منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تعزز تجربة الزوار ومرتادي الموقع، إذ يضم مواقف للسيارات، وممرات للمشي، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة، بما يوفر بيئة حضارية متكاملة تتيح سهولة الوصول إلى مرافق الواجهة البحرية والاستفادة منها. ويضم طريق الواجهة البحرية عددا من الكافيهات والمطاعم المطلة على البحر، التي توفر خيارات متنوعة للزوار، وتسهم في إثراء تجربة مرتادي الواجهة البحرية، من خلال ما تقدمه من خدمات ومرافق تعزز من جاذبية الموقع، وتجعله وجهة متكاملة للترفيه والاستجمام على مدار العام.