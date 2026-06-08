الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء الجهات حول مشروع «الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني»

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وأوضحت الهيئة أن الإطار الوطني يهدف إلى تحديد المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تنظم آليات مشاركة المعلومات، وكذلك بيان آلية التعامل مع الحوادث السيبرانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للجهات، ودعم التعامل مع الهجمات السيبرانية بشكل استباقي، وتحديد المهمات والمسؤوليات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني ومشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني، وبيان الالتزامات المترتبة على الجهات عند وقوع حوادث الأمن السيبراني، أو عند مشاركة معلومات عمليات الأمن السيبراني وما يتعلق بذلك من إجراءات وتدابير ومدد زمنية، مبينة أن الإطار يستهدف جميع الجهات في المملكة ويشمل ذلك الجهات العامة والخاصة.
وتحث الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة على إبداء المرئيات حول وثيقة مشروع «الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني»، وحددت يوم الجمعة 25 محرم 1448هـ الموافق 10 يوليو 2026م آخر موعد لتلقي المرئيات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع"، أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى: [email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من وثيقة المشروع وتقديم المرئيات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
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