شكرا لقرائتكم خبر البرنامج الثقافي السعودي يختتم فعالياته في كوالالمبور بندوة عن الترجمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل البرنامج الثقافي لجناح المملكة الستار على فعالياته في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 بندوة عن الترجمة ومعاييرها المهنية. وأقيمت الندوة على المسرح الرئيس للمعرض تحت عنوان «استعراض دور المنظمات الدولية في تطوير المعايير المهنية لمهنة الترجمة»، واستضافت الرئيس التنفيذي لجمعية الترجمة السعودية عبدالرحمن السيد، بحضور نخبة من الأكاديميين والمترجمين والمهتمين بالصناعات الثقافية والمعرفية.

وتناول السيد أهمية المعايير المهنية في مهنة الترجمة، ودورها في تعزيز جودة الأعمال المترجمة وموثوقيتها، مؤكدا أن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية ضرورة أساسية لحماية المهنة وتطوير مخرجاتها، في ظل التحولات المتسارعة في مجالات التواصل الثقافي والمعرفي. واستعرض الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للمترجمين، في تطوير قطاع الترجمة عالميا، من خلال وضع الأطر المهنية ودعم برامج التدريب والتأهيل وتعزيز أخلاقيات الممارسة، إلى جانب بناء شبكات تعاون تسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات والمترجمين حول العالم.