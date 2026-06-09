شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مشروع «مواقف المدينة المنورة» لتحسين تجربة التنقل في المناطق الحيوية والتجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إطلاق مشروع «مواقف المدينة المنورة»، ضمن جهودها لتحسين تجربة التنقل، ورفع كفاءة استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة داخل المدينة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنظيم استخدام المواقف في المناطق الحيوية والتجارية، من خلال حلول تقنية تسهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات المختلفة، وتقليل الوقت المستغرق في البحث عن المواقف، بما يخدم السكان والزوار، ويرفع كفاءة التنقل داخل المدينة.

وأفادت بأن المشروع يأتي ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري، عبر تنظيم الوقوف والحد من الممارسات العشوائية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الطرق وتحسين تجربة التنقل.