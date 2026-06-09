شكرا لقرائتكم خبر عسير تواصل حضورها في المشهد الحرفي الوطني بـ635 حرفيا و338 ترخيصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات التنظيم والترخيص للحرف اليدوية لعام 2025م، نموا ملحوظا في القطاع الحرفي بالمملكة، مع تسجيل 9972 حرفيا وحرفية في السجل الوطني للحرفيين، إضافة إلى إصدار 5508 تراخيص لممارسي الحرف اليدوية، و47 ترخيصا لمحال بيع المنتجات الحرفية، بما يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع بوصفه أحد الروافد الاقتصادية والثقافية الداعمة للهوية الوطنية.

وحسب التقرير السنوي لوزارة الثقافة لعام 2025م الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، سجلت منطقة عسير حضورا بارزا ضمن مناطق المملكة في عدد الحرفيين المقيدين بالسجل الوطني، إذ بلغ عدد الحرفيين والحرفيات المسجلين بالمنطقة 635 حرفيا، لتأتي ضمن المناطق ذات النشاط الحرفي الملحوظ على مستوى المملكة، مستفيدة من الإرث الثقافي الغني الذي تتميز به المنطقة وتنوع منتجاتها التقليدية المرتبطة بالبيئة الجبلية والريفية.

وبلغ عدد الحاصلين على تراخيص ممارسة الحرف اليدوية في منطقة عسير 338 ممارسا وممارسة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العاملين في القطاع الحرفي النظامي، ويؤكد استمرار جهود تنظيم المهنة وتمكين الحرفيين من الاستفادة من البرامج الداعمة والتسويقية والتدريبية.