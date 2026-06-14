جامعة طيبة تنظم معرض «رواق الإبداع 2026 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة طيبة، معرض «رواق الإبداع 2026»؛ لاستعراض مشاريع التخرج لطلاب وطالبات كلية التصاميم والفنون، وتعزيز دور الإبداع والابتكار في دعم الاقتصاد الإبداعي والتنمية المجتمعية.

ويهدف المعرض الذي أقيم بمقر غرفة المدينة المنورة إلى إبراز المشاريع النوعية والمخرجات الأكاديمية للطلاب والطالبات، وإتاحة منصة للتعريف بمواهبهم وإبداعاتهم، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص؛ بما يسهم في دعم فرص الاستثمار في الصناعات الإبداعية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة.

وتضمن المعرض عددا من المشاريع والأعمال الإبداعية في مجالات التصميم الجرافيكي والهوية البصرية، والتصميم الداخلي، والفنون البصرية، والتصميم الرقمي والوسائط المتعددة، إضافة إلى مبادرات ومشروعات تخدم التراث والثقافة المحلية، وتقدم حلولا مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز البيئة الداعمة للإبداع والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب والطالبات من عرض تجاربهم ومشروعاتهم أمام المختصين والمهتمين، وتوفير منصة داعمة للمواهب، تسهم في التنمية المجتمعية، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وتحقيق مستهدفات رؤية

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