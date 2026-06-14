شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأفلام تودع في الأرشيف الوطني للأفلام العمل الكويتي «بس يا بحر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة إيداع فيلم «بس يا بحر»، أحد أبرز الأعمال السينمائية الخليجية، ضمن مجموعة الأرشيف الوطني للأفلام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة التي تهدف لحفظ التراث السينمائي، وإتاحة هذه الإنتاجات للباحثين والمبدعين والأجيال القادمة، وتسليط الضوء على الأعمال السينمائية العربية التي تحمل قيمة ثقافية وتاريخية.

ويعد فيلم «بس يا بحر»، للمخرج الكويتي خالد الصديق عام 1972، أول فيلم سينمائي كويتي طويل وأحد أهم الأعمال في تاريخ السينما الخليجية، حيث يسلط الفيلم الضوء على حياة الغاصة ومعاناتهم في البحث عن اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط، مستعرضا التحديات التي واجهها سكان الخليج في تلك الحقبة. ويعد هذا الفيلم أحد الأعمال السينمائية التي تجاوزت حدود المحلية لتصل إلى العالمية، حيث رشح الفيلم للمنافسة تحت فئة أفضل فيلم أجنبي في الدورة 45 لجوائز الأوسكار وشارك في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان «كارلوفي فاري» ومهرجان «البندقية».

ويأتي إدراج فيلم «بس يا بحر» في الأرشيف الوطني للأفلام ضمن جهود المملكة الرامية إلى حماية التراث الثقافي، وضمان وصول الأجيال القادمة إلى الأعمال السينمائية التي تمثل جزءا من الهوية الثقافية للمنطقة.

ويمكن للأفراد والجهات من مختلف الدول، إيداع أفلامهم ضمن الأرشيف الوطني للأفلام عبر الرابط التالي: ‏https://film.moc.gov.sa.