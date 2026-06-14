شكرا لقرائتكم خبر مؤشرات الرخص التجارية بعسير تعزز فرص التوسع في القطاعات السياحية والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عكست بيانات الرخص التجارية السارية في منطقة عسير لعام 2026م التي نشرتها أمانة منطقة عسير، تركز الاستثمارات في عدد من الأنشطة التجارية مثل التموينات والمطاعم والوجبات السريعة.

وأظهرت البيانات أن نشاط التموينات جاء في المرتبة الأولى بـ1441 رخصة تجارية سارية، تلاه نشاط المطاعم بـ1380 رخصة، ثم الوجبات السريعة بـ1159 رخصة، فيما حلت الصالونات الرجالية رابعا بـ1050 رخصة، وجاءت المقاهي في المرتبة الخامسة بـ978 رخصة.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار جاذبية الأنشطة المرتبطة بالاستهلاك اليومي والخدمات الأساسية، نظير ما تتمتع به من طلب مستقر وسهولة نسبية في التشغيل، إضافة إلى انتشارها في المدن والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، أن قراءة بيانات الرخص التجارية تعكس وجود فرص كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافي في قطاعات أخرى ذات إمكانات نمو مرتفعة. وأكد أن عسير تشهد تحولا تنمويا متسارعا مدعوما بمشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري والسياحي، ما يفتح المجال أمام المستثمرين، خصوصا الشباب ورواد الأعمال، للتوجه نحو مجالات السياحة والضيافة والترفيه والخدمات النوعية، التي تتميز بمعدلات نمو واعدة وتنافسية أقل مقارنة ببعض الأنشطة التقليدية.