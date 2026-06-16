إصدار جديد يستعرض حضور مكة المكرمة في الكتابات الصينية عبر العصور

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- بواسطة أيمن الوشواش - صدر حديثا كتاب «بلاد المربع السماوي.. مكة المكرمة في الكتابات الصينية في العصور الوسطى والحديثة» للباحث في دراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسين الحارثي، متناولا صورة مكة المكرمة من خلال المصادر والرحلات والكتابات الصينية عبر مراحل تاريخية متعددة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر حديثا كتاب «بلاد المربع السماوي.. مكة المكرمة في الكتابات الصينية في العصور الوسطى والحديثة» للباحث في دراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسين الحارثي، متناولا صورة مكة المكرمة من خلال المصادر والرحلات والكتابات الصينية عبر مراحل تاريخية متعددة. ويأتي الإصدار في إطار الاهتمام بتوثيق الجوانب الحضارية المشتركة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وإبراز العمق التاريخي للتواصل الثقافي والتجاري الذي ربط الجزيرة العربية بالصين عبر طرق التجارة البحرية والبرية، وما تمثله مكة المكرمة من مكانة روحية وحضارية في الوعي الصيني، وبوصفها مركزا للتواصل الإنساني والثقافي عبر العصور، فضلا عن إسهامه في إثراء المكتبة العربية بمادة علمية توثق جانبا من حضور المدينة المقدسة في المصادر الصينية.

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