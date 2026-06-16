شكرا لقرائتكم خبر «كاكست» تنجح في تطوير وتصنيع أغشية تناضح عكسي لتعزيز الأمن المائي ورفع المحتوى المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طور فريق بحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، أغشية تناضح عكسي عالية الجودة مصنعة محليا لتحلية المياه في المملكة، بهدف تعزيز الأمن المائي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الحيوية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المختبر الوطني في كاكست لتوطين التقنيات الحيوية المرتبطة بقطاع المياه وتسريع التطوير التقني وإيجاد حلول مبتكرة عالية الكفاءة لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه. ونفذ الفريق البحثي خلال المشروع سلسلة من التجارب المخبرية لتطوير أغشية متعددة الطبقات وتحسين خصائصها، شملت تصنيع أكثر من 70 غشاء متعدد الطبقات، واختبار كفاءتها في فصل الأملاح والملوثات وتحسين تدفق المياه، حيث حقق الغشاء المطور نسبة فصل للأملاح بلغت 96%، مع معدل تدفق للمياه وصل إلى 1.6 لتر لكل متر مربع في الساعة ضمن الظروف المخبرية، كما تم توثيق الابتكار عبر إصدار سر تجاري لتركيبة الغشاء المطور.

وتعد تقنية التناضح العكسي من أكثر تقنيات تحلية المياه كفاءة وانتشارا، إذ تعتمد على أغشية شبه منفذة تسمح بمرور الماء وتمنع مرور الأملاح والشوائب والملوثات عند تطبيق ضغط عال، وتستخدم على نطاق واسع في محطات تحلية مياه البحر، وإنتاج مياه الشرب، وإعادة استخدام المياه. ويمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وبناء قدرات وطنية في تصنيع الأغشية ونقل المعرفة التقنية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية وتأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الهندسية والتقنية المرتبطة بقطاع المياه.