شكرا لقرائتكم خبر طيران الرياض يطلق رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي مع تدشين أولى الرحلات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، اليوم إطلاق رحلاته اليومية المباشرة بين مدينتي الرياض ودبي على متن إحدى طائراته الجديدة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر.

واقلعت الرحلة اليومية رقم RX243 من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) في الساعة 14:05، لتصل إلى مطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 17:00، بخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة الناقل الوطني الجديد وتدعم حقبة جديدة من السفر والربط الجوي من والى المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا المسار الحيوي جزءاً من مهمة طيران الرياض في ربط المملكة بأهم المراكز الإقليمية والعالمية، وتقديم تجربة سفر وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

وكانت أول طائرتين من طراز 787 دريملاينر قد وصلتا إلى الرياض في 5 يونيو، تلتها طائرة ثالثة في 7 يونيو، ثم الرابعة في 15 يونيو مع استمرار تسلم المزيد من الطائرات دعماً لهدف الشركة المتمثل في ربط المملكة بـ 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

توقيت الرحلات اليومية بين الرياض ودبي

الرحلة RX0243 من الرياض إلى دبي

جميع الرحلات بالتوقيت المحلي

المغادرة من مدينة الرياض: 14:05

الوصول إلى مدينة دبي: 17:00

الرحلة RX0244 من دبي إلى الرياض

جميع الرحلات بالتوقيت المحلي

المغادرة من مدينة دبي: 18:30

الوصول إلى مدينة الرياض: 19:20

تعزز إطلاق الرحلات اليومية الجديدة بين دبي والرياض أحد أقوى العلاقات التجارية الثنائية في الشرق الأوسط. ويأتي هذا المسار الاستراتيجي لتلبية الطلب الكبير على السفر للأعمال والترفيه بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صُنّف خط دبي- الرياض سابع أكثر الممرات الجوية الدولية ازدحاماً في العالم خلال عام 2025 وفقاً لبيانات OAG.

وتسهم هذه الخدمة الجديدة في دعم الروابط الاقتصادية المتنامية وتوفير مزيد من خيارات السفر والربط للمسافرين.

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