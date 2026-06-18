شكرا لقرائتكم خبر استثمارات بيئية تتجاوز 7 مليارات ريال لتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في تعزيز الاستثمار البيئي وتطوير منظومة إدارة النفايات وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، أن الأمانة تعمل على استقطاب الاستثمارات النوعية في مشاريع إعادة التدوير والصناعات الخضراء، بالشراكة مع المركز الوطني لإدارة النفايات وإحدى الشركات الوطنية لإعادة التدوير، بهدف رفع معدلات الاستفادة من المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وأشار إلى نجاح المنطقة الشرقية في استقطاب مشاريع نوعية باستثمارات أجنبية تجاوزت 7 مليارات ريال في عدد من مدن ومحافظات المنطقة؛ مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية، ويعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مستدام.

وبين أن منظومة الاستثمار البيئي تشمل مشروعات متخصصة في تدوير مخلفات البناء والهدم، والمخلفات العضوية، والزيوت المستعملة، والإطارات التالفة، والنفايات الالكترونية، والبطاريات المستهلكة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج مواد ومنتجات معاد تدويرها تخدم القطاعات الصناعية والإنشائية.

وأضاف أن عام 2025 شهد ترسية عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع تدوير النفايات والمخلفات الصناعية والزيوت، إلى جانب الاتفاق على إطلاق مشروع استثماري لإعادة التدوير على مساحة تقارب 1.6 مليون م2، يعد من أكبر المشاريع البيئية والاستثمارية في المملكة.