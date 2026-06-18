شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تنظم لقاءات متخصصة بالمدينة المنورة لمناقشة تطوير المشاريع الاجتماعية وتعظيم أثرها التنموي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، عددا من اللقاءات المتخصصة ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية، بمشاركة مختصين وخبراء، بهدف تعزيز الوعي بالمشاريع الاجتماعية وتطوير نماذجها التشغيلية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.

وشهدت الفعاليات لقاء بعنوان «الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي»، استعرض مفاهيم الاستثمار الاجتماعي، وأبرز الممارسات الداعمة لزيادة الأثر المجتمعي، ودور القطاع غير الربحي في تحفيز المبادرات التنموية المستدامة.

كما تضمن البرنامج لقاء بعنوان «استراتيجيات ابتكار المشاريع الاجتماعية»، تناول آليات تصميم المشاريع الاجتماعية المبتكرة، وأهمية تبني الحلول الإبداعية لتعزيز الاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود مركز دعم المنشآت لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، بما يدعم نمو المشاريع الاجتماعية ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.