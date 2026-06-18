المنتخب السعودي للرياضيات يشارك في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للرياضيات في النسخة الـ(30) من أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين (JBMO 2026)، التي تستضيفها مدينة بوزاو في رومانيا، خلال الفترة من 15 إلى 20 يونيو الحالي، بمشاركة أكثر من 130 طالبا وطالبة يمثلون نحو 22 دولة حول العالم.

ويمثل المملكة في هذه النسخة منتخب مكون من 6 طلبة من المرحلة المتوسطة، جرى تأهيلهم بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

ويضم المنتخب الطلاب: فارس محمد الكنهل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وحسين عبدالله آل عمران، ومؤمل سراج السيهاتي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وأنور حسام غنيم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وجواد محمد الناصر من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ومحسن ماهر خان من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

ويخضع الطلبة لبرنامج تأهيلي متكامل على مدار العام، يتضمن مراحل متعددة من التدريب العلمي النظري والعملي، إضافة إلى معسكرات داخلية وخارجية، تهدف إلى تنمية مهاراتهم في التخصصات المتقدمة، ورفع جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي، بما يسهم في تمثيل المملكة بصورة مشرفة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد هذه المشاركة الـ14 للمملكة في هذه المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1997م في دولة يوغوسلافيا سابقا، وتمتلك المملكة في رصيدها 69 ميدالية، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و26 ميدالية فضية، و32 ميدالية برونزية.

يذكر أن أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين مسابقة علمية سنوية تنظمها دول البلقان، وتستضيفها كل عام إحدى دول المنطقة، ويشارك فيها الطلاب والطالبات ممن لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وتمثل كل دولة بفريق لا يتجاوز 6 طلبة، وتجرى المسابقة في يوم واحد.