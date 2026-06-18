شكرا لقرائتكم خبر شراكة سعودية صينية لتطوير تقنيات المياه وابتكار حلول مستدامة للتحديات المائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمياه مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث العلوم البيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في العاصمة الصينية بكين، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجالات تقنيات المياه والابتكار، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات المائية.

وتأتي المذكرة في إطار توجه الهيئة نحو بناء شراكات دولية فاعلة مع المراكز البحثية والمؤسسات العلمية الرائدة عالميا، بما يدعم مستهدفات تطوير قطاع المياه، ويرفع كفاءة منظومته التشغيلية والبيئية من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الأغشية والمواد المتقدمة المستخدمة في تحلية المياه، والبحث في تقنيات معالجة المياه الصديقة للبيئة، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الباحثين والخبراء، وتنظيم البرامج التدريبية وبناء القدرات.

وتتضمن المذكرة دراسة إنشاء منصات ومعامل بحثية مشتركة، وتطوير حلول تقنية تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي لعمليات إنتاج ومعالجة المياه، بما يعزز استدامة الموارد المائية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.