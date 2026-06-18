هيئة النقل: تبقى 13 يوما للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للنقل الجميع إلى تقديم اعتراضاتهم على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل في المملكة غير المسددة، التي تم إيقاعها قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024م، مؤكدة أن المهلة النظامية المتبقية لتقديم الاعتراضات تصل إلى 13 يوما قبل انتهاء الفترة المحددة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للنقل الجميع إلى تقديم اعتراضاتهم على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل في المملكة غير المسددة، التي تم إيقاعها قبل تاريخ 1 نوفمبر 2024م، مؤكدة أن المهلة النظامية المتبقية لتقديم الاعتراضات تصل إلى 13 يوما قبل انتهاء الفترة المحددة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المستفيدين من ممارسة حقهم في الاعتراض وفق إجراءات نظامية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في معالجة المخالفات المتعلقة بأنشطة النقل، ورفع مستوى العدالة وكفاءة الإجراءات النظامية. ويمكن للجميع تقديم طلبات الاعتراض عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.

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