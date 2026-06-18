شكرا لقرائتكم خبر مجلس شؤون الأسرة يفعل اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفعل مجلس شؤون الأسرة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن، الموافق 15 يونيو 2026م، من خلال حملة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات الإيجابية في التعامل مع كبار السن، ونشر قيم الاحترام والتقدير والرعاية الداعمة لهم داخل الأسرة والمجتمع.

وتأتي الحملة انطلاقا من دور المجلس في التوعية بقضايا الأسرة، وتعزيز جودة الحياة لكبار السن، عبر تسليط الضوء على أهمية جودة التعامل اليومي معهم، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم المجتمعية، والإسهام في بناء بيئة أكثر وعيا واهتماما بمكانتهم واحتياجاتهم.

وتركز الحملة على عدد من المحاور التوعوية، من أبرزها: التقدير والاحترام، وجودة التعامل والرعاية، من خلال محتوى توعوي وإعلامي يبرز أهمية السلوكيات الإيجابية في التعامل مع كبار السن، ويعزز الوعي بدور الأسرة والمجتمع في دعمهم ومساندتهم.

ويعمل المجلس ضمن الحملة على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الربحية والأهلية والإعلامية؛ بهدف توحيد الجهود وتعزيز وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التقدير والاهتمام بكبار السن.