شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار: انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ459,515 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة والمدينة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(459,515) قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بنهاية اليوم الخميس.

وبينت أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمنطقة الرياض في محافظة القصب وهي: (حي النزهة، حي الديرة، حي الشفا، حي العزيزية، حي الخالدية، حي الياسمين, حي النهضة، حي الفيصلية، حي الشرفية، حي الصناعية) وأحياء أخرى.

وفي منطقة مكة المكرمة ينتهي تسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: (حي الكرامة، حي العدل، حي السهل، حي الأثير، حي السنابل، حي الهدا، حي السليمانية، حي الفيصلية، حي الزهراء، حي المرسى، حي المجد، حي الهجرة، حي سليتة، حي طابة، حي الوداد، حي بلدة ثول، حي جوهرة ثول، حي الواحة، حي السامر، حي الأصيل، حي الشروق، جزء من حي الفلاح، وأخرى. وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمنطقة المدينة المنورة، وهي: (جزء من حي الجصة، جزء من حي رهط، جزء من حي الجابرة، جزء من حي سد الغابة، جزء من حي وادي الحمض، جزء من حي الصادقية، جزء من حي الغابة، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي الشافية، جزء من حي الروض، جزء من حي وعيرة، جزء من حي المطار، جزء من حي القبيبة، جزء من حي جبل عير، حي السكب، حي الظبي)، فيما ينتهي التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظتي الحناكية والعلا.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/) قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.