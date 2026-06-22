بواكير التمور بنجران تنشط الحركة الاقتصادية بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد أسواق منطقة نجران حراكا زراعيا واقتصاديا لافتا مع بدء تدفق «بواكير التمور»، التي تطرح بأسعار جيدة في مستهل الموسم، مما يوفر عوائد مالية مجزية للمزارعين تدعم استدامة القطاع وتلبي احتياجات السوق المحلية. ويواكب هذا الموسم جهودا إرشادية وفنية مستمرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع كفاءة الإنتاج وضمان جودة المحصول ومكافحة الآفات الزراعية. وينعكس الأثر الاقتصادي للموسم إيجابا على تجار التجزئة، وأصحاب المحال، والشباب العاملين في مجالات التعبئة والنقل، حيث تحولت الأسواق إلى حركة بيع وشراء نشطة أسهمت في خلق فرص وظيفية موسمية ودعم الأسر المنتجة.

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