جازان تحتضن أكثر من 163 نوعا من النباتات المحلية الداعمة للاستدامة البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة جازان بتنوع نباتي غني يضم أكثر من 163 نوعا من النباتات المحلية، التي تسهم في تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي، إلى جانب دورها في دعم جهود تنمية الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية. وتعد النباتات المحلية من الموارد الطبيعية المهمة في المنطقة، نظرا لقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، واحتياجاتها المائية المنخفضة مقارنة بالأنواع الدخيلة، مما يجعلها عنصرا أساسيا في برامج التشجير والمحافظة على البيئة. ومن أبرز النباتات المحلية المنتشرة في جازان: الأراك، وأم غيلان، والسدر، والسمر، والظبية، والسرح، والأثب، والحميض، والضبر، والعوسج، والقطف، وغيرها من الأنواع التي تشكل جزءا من الإرث الطبيعي للمنطقة. ويعكس هذا التنوع النباتي ما تتمتع به جازان من مقومات بيئية وطبيعية أسهمت في ازدهار العديد من الأنواع النباتية، التي تؤدي دورا مهما في دعم النظم البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.

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