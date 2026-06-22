شكرا لقرائتكم خبر (911) بوزارة الداخلية.. أكثر من 210 ملايين اتصال تعزز مفهوم الأمن الاستباقي وتقدم الخدمة الطارئة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المركز الوطني للعمليات الأمنية منذ تأسيسه حتى اليوم، منجزات بارزة في خدمة الإنسان بالسعودية وأمنه وسلامته، وتعزيز جودة الحياة له، من خلال استقبال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، مكالمات المستفيدين والرد عليها في زمن لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات الشريكة في الميدان في زمن لا يتجاوز 45 ثانية. وأسهمت غرف العمليات الأمنية في مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 بوزارة الداخلية في ترسيخ مفهوم أمني استباقي للحالات الطارئة، بل حتى قبل وقوع الجريمة، وقراءة مؤشراتها من خلال أنظمة تقنية حديثة وكاميرات عالية الدقة يعمل على تشغيلها كوادر وطنية سعودية تتحدث بنحو 8 لغات عالمية، لتقديم الخدمة، ودعم مستهدفات صانع القرار في اتخاذ قرارات تعزز استدامة الأمن وتحقيق السلامة لكل من يعيش في أرض السعودية ويستظل بسمائها. وأثمرت جهود وزارة الداخلية في المحافظة على الإنسان وممتلكاته وسلامته وأمنه، استقبال مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة - منذ إنشائه حتى الآن - نحو 112,920,302 اتصال، واستقبل المركز في منطقة الرياض 70,866,244 اتصالا، وفي المنطقة الشرقية 23,461,357 اتصالا، و3,222,120 في منطقة المدينة المنورة، معظمها لخدمة إنسان المملكة من جميع الجنسيات والأعراق، بمجموع وصل إلى 210,470,023 اتصالا. وتواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في استكمال افتتاح وتدشين مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق المملكة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية بمعايير عالمية، وأياد وطنية، وطموحات لا تنتهي ومستدامة.