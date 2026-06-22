ضبط 15,288 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25/ 12/ 1447هـ الموافق 11/ 06/ 2026م إلى 02/ 01/ 1448هـ الموافق 17/ 06/ 2026م، عن النتائج التالية:

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,288 مخالفا، منهم 7864 مخالفا لنظام الإقامة، و4576 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2848 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1668 شخصا 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%، كما تم ضبط 54 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23,587 وافدا مخالفا، منهم 21,758 رجلا، و1829 امرأة.

خامسا: تم إحالة 15,109 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1979 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,458 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999، و996 في بقية مناطق المملكة.