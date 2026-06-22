مسجد سيد الشهداء.. تحفة معمارية تتجلى من سفوح جبل أحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مسجد سيد الشهداء أحد أبرز المعالم العمرانية الحديثة في المدينة المنورة، ويقع في منطقة تاريخية ترتبط بأحداث معركة أحد، حيث يمثل المسجد نقطة مركزية لزوار موقع شهداء أحد، ويعكس اهتمام المملكة بتطوير المواقع الإسلامية والتاريخية. يقع المسجد في حي سيد الشهداء شمال المسجد النبوي الشريف بحوالي 3 كلم، ويواجه مباشرة جبل الرماة (جبل عينين)، ويجاور مقبرة شهداء أحد التي تضم 70 من الصحابة رضي الله عنهم. تم إنشاء المسجد في 1438هـ الموافق 2017م، على مساحة إجمالية تتجاوز 54,000 م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 15,000 مصل. والطراز المعماري مستوحى من طبيعة المكان التاريخية، مع مراعاة الانسيابية في الحركة وتوفير ساحات واسعة للزوار. ويضم المسجد مرافق للخدمات مثل ساحات واسعة للصلاة، مواقف سيارات متعددة، أكشاك بيع الهدايا والمنتجات المحلية، مسارات للمشاة والدراجات (كريم بايك)، تطوير عمراني شامل ضمن مشروع «أنسنة المدينة».

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