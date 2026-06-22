شكرا لقرائتكم خبر مجسمات المنازل الطينية في نجران.. قطع فنية تحمل طابعا تراثيا أصيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسد فنون صناعة المجسمات اليدوية المستلهمة من المنازل الطينية التقليدية في نجران الرابط العميق بين الإنسان وبيئته المحلية، وتستغل العناصر الطبيعية وتحول إلى تحف فنية تحمل عبق التراث، مما يعكس أنماط العمارة القديمة التي تشتهر بها المنطقة ويعزز الهوية الثقافية.

وتصنع هذه المجسمات بدقة متناهية من خام الريزن، وتطلى بلون بني تقليدي يعكس جمال البيوت الطينية، لتتوافق تمامًا مع روح العمارة القديمة في نجران ومحافظاتها، مع الحفاظ على تفاصيل البناء المتنوعة.

وتتجلى في هذه الأعمال المعمارية الدقيقة تفاصيل رائعة مثل الأبواب الخشبية والنوافذ المزخرفة، التي تعد من أبرز سمات الجمال للبيوت النجرانية القديمة، مما يمنح القطع طابعا تراثيا أصيلا يجذب عشاق التراث والديكور الشعبي.