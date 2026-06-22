شكرا لقرائتكم خبر الوجه تكشف عن ملامح حسنها لاستقبال زوارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد محافظة الوجه بمنطقة تبوك هذه الأيام استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال إجازة الصيف، مستندة إلى ما تزخر به من مواقع ساحلية خلابة ومتنزهات مجهزة تجعلها واحدة من أبرز الوجهات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

ويعد شاطئ شرم زاعم السياحي من أبرز المقاصد البحرية بالمحافظة؛ لما يمتاز به من إطلالة ساحرة ومياه صافية ومواقع ملائمة لمختلف الأنشطة السياحية والترفيهية، إلى جانب توفر الخدمات التي تعزز راحة الزوار، مما جعله من أكثر المواقع إقبالا خلال المواسم. كما تستقطب منطقة شاطئ الدرر الباحثين عن الهدوء؛ إذ تمنحهم طبيعتها القريبة من الساحل وابتعادها النسبي عن النطاق العمراني تجربة استجمام مثالية وسط أجواء طبيعية هادئة، خصوصا وقت الغروب، حيث تتجلى جماليات المشهد البحري، وتضم الوجه عددا من المتنزهات والمسطحات الخضراء المهيأة لاستقبال العائلات، بما توفره من مواقع جلوس ومناطق ألعاب للأطفال وممرات للمشي، مما يخلق بيئة ترفيهية متكاملة خلال الإجازة.

من جهتها تواصل بلدية محافظة الوجه تنفيذ أعمالها الميدانية على امتداد الشواطئ والمتنزهات، متضمنة أعمال النظافة الدورية، وصيانة المرافق والخدمات، وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب متابعة جاهزية المواقع واستقبال الملاحظات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة تلائم تطلعات الزوار وتسهم في تعزيز الحركة السياحية بالمحافظة.