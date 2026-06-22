شكرا لقرائتكم خبر لوحات بيضاء في أحضان الجبال.. البرد يزين مرتفعات عسير ويجذب الأهالي والزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مرتفعات منطقة عسير هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض. ووثقت وكالة الأنباء السعودية مشاهد طبيعية آسرة للمدرجات الزراعية والقمم الجبلية وهي تتشح برداء أبيض، بعد أن غطت كميات البرد مساحات شاسعة من السهول والمرتفعات، في لوحات جمالية استهوت الأهالي والزوار الذين خرجوا للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية وتوثيقها.

وأسهمت هذه الأجواء الماطرة في تنقية الهواء وجريان المياه العذبة بين المزارع والمدرجات الجبلية، مما يبشر بموسم زراعي متميز وينعش الغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة، معززة مكانة عسير بصفتها وجهة سياحية أولى في قلب الطبيعة البكر.