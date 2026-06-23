شكرا لقرائتكم خبر من قمم جبال السروات بالباحة.. قصة تنموية لمشاريع أمنية تصنع المستقبل وتعزز جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل المشاريع الأمنية بمنطقة الباحة نهجا راسخا في منظومة التنمية، ومحركا فاعلا لعجلتها، وعنصرا مؤثرا في جودة الحياة، وداعما للاستثمار والسياحة، وضمانا لاستدامة التنمية في مختلف مناطق المملكة، لمسيرة وطنية أكثر أمنا وازدهارا.

وأكدت هذه المشاريع اهتمام القيادة الحكيمة - أيدها الله - بتنمية المناطق، وتجسيدا لحرصها على مواكبة المنظومة الأمنية ما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة، عبر إطلاق مشاريع نوعية تعزز جاهزية القطاعات الأمنية وترتقي بخدماتها.

وشملت حزمة المشاريع الأمنية والتنموية المتكاملة، افتتاح عدد من المقار الأمنية، وتدشين مدينة تدريب الأمن العام، ووضع حجري الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحد (911)، ومقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي، في منظومة مترابطة تستثمر في الإنسان، وتحمي المكان، وتستشرف مستقبل المنطقة. وتعكس هذه المشاريع رؤية تنموية شاملة، تبدأ ببناء الإنسان، من خلال مدينة التدريب، التي ستعزز كفاءة الكوادر الأمنية وجاهزيتها، وتمتد إلى تطوير قدرات الاستجابة وإدارة البلاغات عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وصولا إلى حماية البيئة والمحافظة على المقومات الطبيعية التي تتميز بها منطقة الباحة من خلال مقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي. وتسهم هذه المشاريع في توفير بيئة أكثر كفاءة للعمل الأمني، وتسريع الاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات، وتطوير الأداء الميداني، وبناء قدرات بشرية مؤهلة، وحماية الموارد البيئية التي تعد إحدى ركائز التنمية والسياحة في المنطقة التي تقف شامخة على امتداد جبال السروات.