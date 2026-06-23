شكرا لقرائتكم خبر باب البنط بمنطقة جدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث لأكثر من 150 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود باب البنط في منطقة جدة التاريخية بالذاكرة لأكثر من 150 عاما، حيث كان يعرف «البنط» قديما بوصفه ميناء جدة الرئيس، الذي يستقبل السفن والمراكب والسواعي القادمة بالبضائع من مختلف أنحاء العالم، وكذلك التي كانت تنقل الحجاج من مختلف بلدان العالم الإسلامي إلى جدة، ومن ثم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

كانت هذه تفاصيل خبر باب البنط بمنطقة جدة التاريخية..

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