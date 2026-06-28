شكرا لقرائتكم خبر «ممشى الفوانيس» يحاكي الموروث الشعبي ويعزز من تفاعل الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد فعاليات فوانيس مكة التي أطلقتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة في المواسم الدينية، نقطة جذب للعائلات والزوار، كونها وجهة سياحية وتسويقية متجددة، تشمل العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة. ويشهد ممشى الفوانيس إقبالا واسعا من الزوار المتفاعلين مع العروض الحية التي تحيي الموروث الشعبي، وتصنع البهجة وترسم البسمة، وتخلق تجربة رمضانية ولحظات استثنائية تربط الأصالة بالحضارة، في أجواء رمضانية معتدلة، إضافة إلى تجربة العديد من المطاعم الشعبية والعصرية المتواجدة والجلسات العائلية المتوفرة.

وتهدف الفعاليات إلى توفير تجربة ترفيهية ثقافية ثرية، لجميع فئات المجتمع، ومساحة ترويجية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والاهتمام بالمظاهر الأثرية والتجارية والعمرانية بمكة المكرمة، من خلال عدد من الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تستهدف الأطفال والكبار من أهالي مكة المكرمة وعائلاتها وزوارها.