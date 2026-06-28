شكرا لقرائتكم خبر «متمم» يناقش إدارة ميزانية الإجازة ومهارات التحكم بالمصروفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، بالتعاون مع الأكاديمية المالية ومجلس شؤون الأسرة، جلسة معرفية بعنوان «إدارة ميزانية الإجازة.. مهارات التخطيط المالي والتحكم بالمصروفات»، وذلك في مقر «مدينتي» التابع لأمانة منطقة الرياض. واستعرض الخبير والمستشار المالي الدكتور سالم باشميل، خلال الجلسة عددا من المحاور الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأفراد والأسر، وتمكينهم من إدارة ميزانيات الإجازات بكفاءة، من خلال الموازنة بين الحاجات الأساسية والرغبات الثانوية أثناء السفر، وتحديد الموارد المتاحة، ووضع سقف إنفاق واقعي يتناسب مع الإمكانات المالية.

كانت هذه تفاصيل خبر «متمم» يناقش إدارة ميزانية الإجازة ومهارات التحكم بالمصروفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.