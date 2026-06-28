شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» يناقش كفاءة إنتاج القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة بالبحث والابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» ورشة عمل بعنوان: البحث والابتكار لاستدامة القمح والأمن الغذائي في المملكة، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في القطاع الزراعي؛ بهدف استعراض أحدث الممارسات والتقنيات المبتكرة الداعمة لاستدامة محصول القمح ورفع كفاءة إنتاجه. وناقشت الورشة واقع إنتاج القمح في المملكة، وأبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطويره، إلى جانب استعراض دور المصادر الوراثية في استنباط أصناف أكثر إنتاجية وقدرة على التكيف مع الظروف البيئية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد الزراعية.

وأكد مدير عام المركز الدكتور خالد بن مرشود الرحيلي أن البحث والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز استدامة القمح ودعم مستهدفات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن التقنيات الرقمية أسهمت في تطوير عمليات الرصد الزراعي وتحليل البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة إدارة المحاصيل، ويعزز القدرة على التنبؤ بالإنتاج.