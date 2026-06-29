جمعية ترميز تنظم معسكرا لبناء المواقع الالكترونية دون برمجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية ترميز بمنطقة الجوف معسكر «بناء المواقع بدون برمجة» (No-Code Web Bootcamp)، بمشاركة عدد من المهتمين بالتقنيات الرقمية ورواد الأعمال، ضمن برامجها الهادفة إلى تنمية القدرات التقنية وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، مواكبة لعام الذكاء الاصطناعي 2026.

وعرف المعسكر المشاركين بأساليب إنشاء المواقع الالكترونية باستخدام تقنيات الـNo-Code، وتمكينهم من تطوير مشاريع رقمية دون الحاجة إلى خلفية برمجية. واشتمل البرنامج على عدد من الموضوعات، من أبرزها بناء التصور الأولي للموقع، وتنظيم المحتوى، والتعريف بالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التدريب على منصات متخصصة في تطوير المواقع الالكترونية، وتحسين واجهات الاستخدام، ورفع كفاءة التفاعل مع الزوار.

كما تضمن المعسكر تطبيقات ميدانية أتاحت للمشاركين تحويل أفكارهم إلى نماذج رقمية جاهزة للنشر، بدءا من مرحلة التخطيط وحتى الإطلاق النهائي، بما يسهم في دعم الابتكار الرقمي وتنمية المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة.